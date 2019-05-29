07:19 | Футбол — Лига Европы

Маурицио Сарри: "Если "Челси" выиграет финал, сезон станет просто восхитительным"

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Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри перед финалом Лиги Европы против "Арсенала" отметил, что победа сделает сезон восхитительным. Также он признался, что при формировании состава будет учитывать высокую результативность Оливье Жиру​ в турнире.

– Мы провели замечательный сезон, – цитирует пресс-служба УЕФА Сарри. – Вышли в финал Кубка лиги в борьбе с двукратным финалистом Лиги чемпионов. Завтра у нас финал Лиги Европы. Считаю, что это был хороший сезон. Если выиграем финал, сезон станет просто восхитительным.

Жиру здорово играл в Лиге Европы, забил много голов. Олли в этом турнире был для нас крайне важен. По составу решу завтра, но я не могу не учесть его при выборе.

"Челси" – "Арсенал": 29 мая 2019, онлайн-трансляция финала Лиги Европы, начало – 22.00 (мск)

Лига Европы: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/season=2019/matches/round=2000995/match=2025487/index.html

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. Финал "Челси" - "Арсенал"
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