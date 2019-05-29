Маурицио Сарри: "Если "Челси" выиграет финал, сезон станет просто восхитительным"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри перед финалом Лиги Европы против "Арсенала" отметил, что победа сделает сезон восхитительным. Также он признался, что при формировании состава будет учитывать высокую результативность Оливье Жиру​ в турнире.

– Мы провели замечательный сезон, – цитирует пресс-служба УЕФА Сарри. – Вышли в финал Кубка лиги в борьбе с двукратным финалистом Лиги чемпионов. Завтра у нас финал Лиги Европы. Считаю, что это был хороший сезон. Если выиграем финал, сезон станет просто восхитительным.

Жиру здорово играл в Лиге Европы, забил много голов. Олли в этом турнире был для нас крайне важен. По составу решу завтра, но я не могу не учесть его при выборе.

"Челси" – "Арсенал": 29 мая 2019, онлайн-трансляция финала Лиги Европы, начало – 22.00 (мск)

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