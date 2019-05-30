22:52 | Футбол — РПЛ

Дмитрий Хохлов: "Динамо" должно бороться за место в Лиге Европы"

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Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов заявил, что его команда должна бороться за место в Лиге Европы и играть с позиции силы.

– Конкретные цели на следующий сезон с новым руководством мы пока не обсуждали, – приводит слова Хохлова Vtbrussia.ru. – Однако уже было озвучено, что команда должна поступательно двигаться вперед, бороться за место в Лиге Европы, а по возможности – забираться и выше.

Хотелось бы, чтобы мы играли от себя, с позиции силы. Мы все видим, в каком стиле играют в Европе – это быстрый комбинационный футбол с элементами высокого прессинга. Если поставим такую игру, то и болельщик с удовольствием пойдет на новый стадион.

Напомним, "Динамо" стало 12-м в завершившемся чемпионате России.

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