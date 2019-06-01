Хуанфран: "Сложно победить "Ливерпуль", ведь он проиграл финал в прошлом сезоне"

Pащитник "Атлетико" Хуанфран считает, что "Тоттенхэму" будет сложно обыграть "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов. Испанец будет болеть за "шпор".

– Сложно победить "Ливерпуль", ведь он проиграл финал в прошлом сезоне, – цитирует пресс-служба УЕФА Хуанфрана. – Уступить во втором подряд было бы очень обидно. Я знаю, что чувствуешь в такой ситуации, сам проигрывал финалы. У меня нет фаворита, но я поболею за Льоренте и Маурисио.

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)

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