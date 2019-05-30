Президент "Наполи" болел за "Челси" в финале Лиги Европы

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис признался, что болел за "Челси" в финальном матче Лиги Европы против "Арсенала" (4:1). Рулевой "синих" Маурицио Сарри раньше возглавлял неаполитанский клуб, а хавбек Жоржинью играл за него.

- Конечно, вчера я поддерживал "Челси". Прежде всего, я болел за итальянца, - приводит слова Де Лаурентиса Football Italia. - На самом деле, я болел за двоих: кроме Сарри, там был Жоржинью. Я сразу же поздравил Сарри, в том числе потому, что назначить его на пост главного тренера "Наполи" было моим решением, против которого в свое время выступали все.

Напомним, Сарри возглавлял "Наполи" с 2015 по 2018 год. Затем он перешел в "Челси", с которым занял третье место в АПЛ.

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