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Каррера дал совет «Спартаку» перед матчем с «Лестером»

13:16
Массимо Каррера. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Массимо Каррера. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против английского «Лестера».

«Лестер» накануне победил «Манчестер Юнайтед», так что «Спартак» ждет непростой матч. Нашей команде очень важно не позволять форвардам английской команды убегать в контратаки, этот компонент стоит держать на контроле. В матче с «Наполи» красно-белые показали, что умеют играть и вести матч", — сказал Каррера «СЭ».

Матч «Спартак» — «Лестер» состоится 20 октября в Москве на «Открытие Банк Арене». Начало встречи — в 17:30 по московскому времени.

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Сергей Федоров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»