Каррера дал совет «Спартаку» перед матчем с «Лестером»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против английского «Лестера».

«Лестер» накануне победил «Манчестер Юнайтед», так что «Спартак» ждет непростой матч. Нашей команде очень важно не позволять форвардам английской команды убегать в контратаки, этот компонент стоит держать на контроле. В матче с «Наполи» красно-белые показали, что умеют играть и вести матч", — сказал Каррера «СЭ».

Матч «Спартак» — «Лестер» состоится 20 октября в Москве на «Открытие Банк Арене». Начало встречи — в 17:30 по московскому времени.