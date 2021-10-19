Каррера дал совет «Спартаку» перед матчем с «Лестером»
13:16
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против английского «Лестера».
«Лестер» накануне победил «Манчестер Юнайтед», так что «Спартак» ждет непростой матч. Нашей команде очень важно не позволять форвардам английской команды убегать в контратаки, этот компонент стоит держать на контроле. В матче с «Наполи» красно-белые показали, что умеют играть и вести матч", — сказал Каррера «СЭ».
Матч «Спартак» — «Лестер» состоится 20 октября в Москве на «Открытие Банк Арене». Начало встречи — в 17:30 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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