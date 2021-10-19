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Жиго: «Спартак» находится в хорошем настроении перед матчем с «Лестером»

16:12
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Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Лестера».

«Был хороший камбэк в дерби, мы в хорошем настроении. Мы прекрасно знаем качества нашего соперника, у «Лестера» отличные нападающие. Мы должны проявить себя именно как команда.

Смогу ли я в случае чего сыграть завтра в нападении? Моя работа — быть защитником, у нас отличные нападающие.

Не надо думать о желтых карточках завтра, нужно отдать максимум сил, чтобы добиться положительного результата», — сказал Жиго.

Матч «Спартак» — «Лестер» состоится 20 октября в Москве на «Открытие Банк Арене». Начало встречи — в 17.30 по московскому времени.

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Сергей Федоров все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»