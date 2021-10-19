Рауль Рианчо: «Спартак» должен победить «Лестер». Он намного превосходит соперника"
Рианчо уверен в победе «Спартака» над «Лестером» в матче Лиги Европы
12:50
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча против «Лестера» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
«Спартак» с каждой игрой выступает все лучше и лучше. Последние результаты, несмотря на потери ключевых игроков из-за травм, были хорошими. Полагаю, мы увидим, как «Спартак» будет хорошо конкурировать в Европе. Я думаю, что он должен обыграть «Лестер». «Спартак» намного превосходит своего соперника. Хотя красно-белым достаточно не проиграть, чтобы продолжить борьбу за выход из группы", — сказал Рианчо «СЭ».
Матч «Спартак» — «Лестер» состоится 20 октября в Москве на «Открытие Банк Арене». Начало встречи — в 17:30 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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