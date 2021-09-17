Марко Николич о словах Сампаоли: «Он просто хочет поддержать игроков «Марселя»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после матча Лиги Европы против «Марселя» (1:1) прокомментировал слова своего коллеги Хорхе Сампаоли.

— Марко, тренер «Марселя» сказал, что его команда имела подавляющее преимущество и планировала увезти три очка из Москвы. Как-то можете это прокомментировать?

— Это мнение главного тренера «Марселя», и он имеет право на него. Мне кажется, он хочет поддержать свою команду, как я хочу поддержать свою. Были последние секунды игры, когда Магкеев спас команду. Больше таких острых моментов у «Марселя» с игры не было. Да, были удары. Были моменты около штрафной, но ничего стопроцентного. Самый острый момент был — это штанга Смолова в первом тайме. В конце первого тайма, когда игрок выбежал из-за спины. И без пенальти, может, получился бы другой результат во втором тайме, — цитирует специалиста официальный сайт «Локо».

В составе хозяев отличился Фаустино Анджорин. У гостей с пенальти забил Дженгиз Юндер.