Марко Николич: «У меня огромное доверие к Магкееву на позиции центрального защитника»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после матча Лиги Европы с «Марселем» (1:1) отметил, что он доверяет Станиславу Магкееву на позиции центрального защитника.

«У меня вообще доверие в этом сезоне к Магкееву на позиции центрального защитника огромное, — цитирует футболиста официальный сайт «Локо». — Надеюсь, он правильно примет эти слова и продолжит хорошо играть. Мурило — тоже отличный центральный защитник. Как и Пабло, не надо забывать о Пабло.

У нас есть возможность выбора каждую игру. Только разница, что важна командная игра. У нас было три нападающих, которые очень много работали сегодня, три опорника, которые очень много работали, так и обороне легче играть, когда все компактно, без разрывов между линиями".

В составе хозяев отличился Фаустино Анджорин. У гостей с пенальти забил Дженгиз Юндер.