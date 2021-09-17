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Марко Николич: «У меня огромное доверие к Магкееву на позиции центрального защитника»

01:25
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после матча Лиги Европы с «Марселем» (1:1) отметил, что он доверяет Станиславу Магкееву на позиции центрального защитника.

«У меня вообще доверие в этом сезоне к Магкееву на позиции центрального защитника огромное, — цитирует футболиста официальный сайт «Локо». —  Надеюсь, он правильно примет эти слова и продолжит хорошо играть. Мурило — тоже отличный центральный защитник. Как и Пабло, не надо забывать о Пабло.

У нас есть возможность выбора каждую игру. Только разница, что важна командная игра. У нас было три нападающих, которые очень много работали сегодня, три опорника, которые очень много работали, так и обороне легче играть, когда все компактно, без разрывов между линиями".

В составе хозяев отличился Фаустино Анджорин. У гостей с пенальти забил Дженгиз Юндер.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/24795

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Евгений Петров все материалы автора

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