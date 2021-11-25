«Локомотив» проиграл «Лацио» и потерял шансы выйти в плей-офф Лиги Европы

«Локомотив» дома уступил «Лацио» (0:3) в матче пятого тура группового турнира Лиги Европы.

Дубль в составе победителей сделал Чиро Иммобиле. Оба мяча он забил с пенальти. Итальянец отличился на 56-й и 63-й минутах. Третий

«Локо» с двумя очками занимает последнее место в группе Е. Команда потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги Европы, но сохраняет возможность выйти в Лигу конференций с третьего места в группе. «Лацио» набрал восемь очков, вышел на второе место и гарантировал себе путевку в плей-офф ЛЕ.