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«Локомотив» проиграл «Лацио» и потерял шансы выйти в плей-офф Лиги Европы

22:38
Футбол. 25 ноября 2021 года. Москва. Лига Европы. «Локомотив» (Москва) — «Лацио» Мачей Рыбус . Фото Зураб Джавахадзе/ «Известия»
Футбол. 25 ноября 2021 года. Москва. Лига Европы. «Локомотив» (Москва) — «Лацио» Мачей Рыбус . Фото Зураб Джавахадзе/ «Известия»
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«Локомотив» дома уступил «Лацио» (0:3) в матче пятого тура группового турнира Лиги Европы.

Дубль в составе победителей сделал Чиро Иммобиле. Оба мяча он забил с пенальти. Итальянец отличился на 56-й и 63-й минутах. Третий

«Локо» с двумя очками занимает последнее место в группе Е. Команда потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги Европы, но сохраняет возможность выйти в Лигу конференций с третьего места в группе. «Лацио» набрал восемь очков, вышел на второе место и гарантировал себе путевку в плей-офф ЛЕ.

Лига Европы. Группа E
25 нояб, 20:45. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:3
Лацио
Голы
Иммобиле, 56 (0:1), Иммобиле, 63 (0:2), Педро, 87 (0:3)
Локомотив
Худяков Едвай Мурило Рыбус Ненахов (Сильянов, 28 ) Марадишвили (Зинович, 77 ) Баринов Бека Бека Камано (Борисенко, 77 ) Рыбчинский (Смолов, 59 ) Лисакович
Лацио
Стракоша Луис Фелипе Ачерби Хюсай Габаррон Лукас (Милинкович-Савич, 59) Луис Альберто (Катальди, 59) Башич Дзакканьи (Лаццари, 82) Фелипе Андерсон (Педро, 46) Иммобиле (Муричи, 66)
Предупреждения
Камано 1, Ненахов 13, Сильянов 55, Баринов 62, Рыбус 86  -  Дзакканьи 21, Луис Альберто 36, Лукас 57, Милинкович-Савич 76
Судьи
Диаш Тавареш Суареш
ВАР
Пиньейру Мартинш

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Евгений Петров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»