«Вест Хэм» победил «Рапид» в Лиге Европы, загребское «Динамо» и «Генк» сыграли вничью

«Вест Хэм» победил «Рапид» в матче группового этапа Лиги Европы со счетом 2:0.

На 40-й минуте счет открыл Андрей Ярмоленко. На 45-й минуте удвоил преимущество Марк Нобл.

В другом матче группы H загребское «Динамо» и «Генк» сыграли вничью. Встреча завершилась со счетом 1:1.

У «Динамо» забил Лука Менало. В составе «Генка» отличился Айке Угбо.

«Вест Хэм» набрал 13 очков и лидирует в группе. У «Динамо» 7 очков и 2-я позиция. «Генк» идет на третьем месте с 5 очками. «Рапид» с 3 очками находится на последнем месте.