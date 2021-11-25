«Вест Хэм» победил «Рапид» в Лиге Европы, загребское «Динамо» и «Генк» сыграли вничью
22:36
«Вест Хэм» победил «Рапид» в матче группового этапа Лиги Европы со счетом 2:0.
На 40-й минуте счет открыл Андрей Ярмоленко. На 45-й минуте удвоил преимущество Марк Нобл.
В другом матче группы H загребское «Динамо» и «Генк» сыграли вничью. Встреча завершилась со счетом 1:1.
У «Динамо» забил Лука Менало. В составе «Генка» отличился Айке Угбо.
«Вест Хэм» набрал 13 очков и лидирует в группе. У «Динамо» 7 очков и 2-я позиция. «Генк» идет на третьем месте с 5 очками. «Рапид» с 3 очками находится на последнем месте.
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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