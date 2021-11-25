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«Вест Хэм» победил «Рапид» в Лиге Европы, загребское «Динамо» и «Генк» сыграли вничью

22:36
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«Вест Хэм» победил «Рапид» в матче группового этапа Лиги Европы со счетом 2:0.

Лига Европы. Группа H
25 нояб, 20:45. Allianz Stadion (Вена)
Рапид В
0:2
Вест Хэм
Голы
Ярмоленко, 40 (0:1), Нобл, 45 (0:2)
Рапид В
Гартлер Морманн Айву Хофманн Стойкович Любичич (Граховац, 90 ) Петрович Фунтас (Штрунц, 90 ) Кнасмюльнер (Грюлль, 59 ) Аразе (Балло, 75 ) Китагава (Кара, 59 )
Вест Хэм
Ареола Масуаку (Фредерикс, 77) Диоп Доусон Цоуфал Лансини (Пабло Форнальс, 66) Соучек (Крал, 66) Нобл Влашич (Sonny Perkins, 78) Ярмоленко Боуэн (Бенрама, 65)
Судьи
Иванов (Ростов-на-Дону)

На 40-й минуте счет открыл Андрей Ярмоленко. На 45-й минуте удвоил преимущество Марк Нобл.

В другом матче группы H загребское «Динамо» и «Генк» сыграли вничью. Встреча завершилась со счетом 1:1.

У «Динамо» забил Лука Менало. В составе «Генка» отличился Айке Угбо.

«Вест Хэм» набрал 13 очков и лидирует в группе. У «Динамо» 7 очков и 2-я позиция. «Генк» идет на третьем месте с 5 очками. «Рапид» с 3 очками находится на последнем месте.

Лига Европы. Группа H
25 нояб, 20:45. Maksimir (Загреб)
Динамо З
1:1
Генк
Голы
Менало, 35 (1:0), Угбо, 45+1 (1:1)
Динамо З
Ливакович Мохаррами (Булат, 88 ) Теофиль-Катрин Шутало Адеми (Гояк, 76 ) Иванушец Мишич Франьич Оршич (Андрич, 77 ) Петкович (Чоп, 86 ) Менало (Шпикич, 69 )
Генк
Вандервордт Маккензи Садик Артеага Пресиадо Хейнен Грошовски Эйтинг (Торстведт, 66) Ито (Пэйнтсил, 66) Бонгонда Угбо
Предупреждения
Пэйнтсил 73, Пресиадо 84
Судьи
Нюберг

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Екатерина Савостина все материалы автора

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