«Лион» и «Рейнджерс» сыграли вничью, «Спарта» победила «Бреннбю»

«Лион» и «Рейнджерс» сыграли вничью в матче группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе «Лиона» забил Келвин Бэйсси. У «Рейнджерс» отличился Скотт Райт.

В другом матче группы А пражская «Спарта» победила «Бреннбю» со счетом 2:0. На 43-й минуте счет открыл Давид Ханцко. Удвоил преимущество на 49-й минуте Адам Хложек.

«Лион» занимает первое место в группе. В активе команды 16 очков. У «Рейнджерс» 8 очков и вторая позиция. На третьем месте с 7 очками находится «Спарта» (7 очков). «Бреннбю» набрал 2 очка и остался на последней строчке.