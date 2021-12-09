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«Лион» и «Рейнджерс» сыграли вничью, «Спарта» победила «Бреннбю»

22:39
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«Лион» и «Рейнджерс» сыграли вничью в матче группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе «Лиона» забил Келвин Бэйсси. У «Рейнджерс» отличился Скотт Райт.

В другом матче группы А пражская «Спарта» победила «Бреннбю» со счетом 2:0. На 43-й минуте счет открыл Давид Ханцко. Удвоил преимущество на 49-й минуте Адам Хложек.

«Лион» занимает первое место в группе. В активе команды 16 очков. У «Рейнджерс» 8 очков и вторая позиция. На третьем месте с 7 очками находится «Спарта» (7 очков). «Бреннбю» набрал 2 очка и остался на последней строчке.

Лига Европы. Группа A
09 дек, 20:45. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
1:1
Рейнджерс
Голы
Райт, 42 (0:1), Бэйсси, 49 (1:1)
Лион
Поллерсбек Люкеба Энрике Да Силва Фогель (Дюбуа, 63 ) Шерки Кейта Какере (Гимарайнс, 76 ) Токо-Экамби (Кадевере, 44 ) Дембеле (Слимани, 76 ) Шакири (Ауар, 62 )
Рейнджерс
Маклафлин Бэйсси Голдсон Паттерсон Баришич Ландстрем Хаджи (Бакуна, 61) Камара (Дэйвис, 46) Кент Райт (Эрфилд, 62) Руф (Арибо, 73)
Предупреждения
Паттерсон 74
Судьи
Петреску
Лига Европы. Группа A
09 дек, 20:45. Generali Arena (Letna) (Прага)
Спарта П
2:0
Бреннбю
Голы
Ханцко, 43 (1:0), Хложек, 49 (2:0)
Спарта П
Голец Панак Виснер Ханцко Соучек Павелка Крейчи Пулькраб (Виндхейм, 60 ) Хложек Пешек (Крейчи, 69 ) Хараслин (Минчев, 86 )
Бреннбю
Хермансен Хеггхейм (Греве, 46) Ростед Максе Менса Риверос (Кэппис, 61) Френдруп Слимане Радошевич (Бруус, 61) Уре (Квистгорден, 80) Хедлунд (Сингх, 72)
Предупреждения
Виснер 47, Пулькраб 48, Соучек 51  -  Слимане 7, Риверос 47, Максе 48, Сингх 88
Удаления
Виснер 57 (вторая ж.к), Слимане 75 (вторая ж.к)
Судьи
Поусон

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Екатерина Савостина все материалы автора

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