«Реал Сосьедад» победил «ПСВ» и занял второе место в группе В Лиги Европы

«Реал Сосьедад» победил «ПСВ» со счетом 3:0 и вышел в 1/8 Лиги Европы со второго места.

Первый гол в ворота «ПСВ» был забит с пенальти на 45+1 минуте матча. Отправил его в ворота полузащитник Микель Ойярсабаль.

Второй гол также забил Ойярсабаль на 62-й минуте матча. Третий гол на 90-й минуте забил Александр Серлот.

За 15 минут до конца встречи «ПСВ» остался в меньшинстве, вторую желтую получил форвард Ибраим Сангаре.

По итогу нидерландский клуб стал третьим в группе В и отправляется в 1/16 Лиги конференций.