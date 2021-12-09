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«Реал Сосьедад» победил «ПСВ» и занял второе место в группе В Лиги Европы

22:38
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«Реал Сосьедад» победил «ПСВ» со счетом 3:0 и вышел в 1/8 Лиги Европы со второго места.

Первый гол в ворота «ПСВ» был забит с пенальти на 45+1 минуте матча. Отправил его в ворота полузащитник Микель Ойярсабаль.

Второй гол также забил Ойярсабаль на 62-й минуте матча. Третий гол на 90-й минуте забил Александр Серлот.

За 15 минут до конца встречи «ПСВ» остался в меньшинстве, вторую желтую получил форвард Ибраим Сангаре.

По итогу нидерландский клуб стал третьим в группе В и отправляется в 1/16 Лиги конференций.

Лига Европы. Группа B
09 дек, 20:45. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
3:0
ПСВ
Голы
Ойярсабаль, 43 (1:0), Ойярсабаль, 62 (2:0), Серлот, 90 (3:0)
Реал Сосьедад
Ремиро Сальдуа Элустондо Айен Муньос Ле Норман Субименди (Горосабель, 85 ) Субельдия Порту (Туррьентес, 70 ) Ойярсабаль (Пачеко, 85 ) Янузай (Барренечеа, 70 ) Исак (Серлот, 82 )
ПСВ
Дроммел Рамальо Боскальи Мвене (Тезе, 69) Сангаре Гутьеррес Мауру Жуниор (Макс, 86) Доан (Вертессен, 68) Гетце Гакпо (Винисиус, 63) Брума
Предупреждения
Субименди 45, Исак 81  -  Сангаре 40, Мвене 42, Боскальи 60, Винисиус 81, Гетце 87, Брума 90
Удаления
Сангаре 75 (вторая ж.к)
Судьи
Цвайер

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Анна Горшкова все материалы автора

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