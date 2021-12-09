«Реал Сосьедад» победил «ПСВ» и занял второе место в группе В Лиги Европы
22:38
«Реал Сосьедад» победил «ПСВ» со счетом 3:0 и вышел в 1/8 Лиги Европы со второго места.
Первый гол в ворота «ПСВ» был забит с пенальти на 45+1 минуте матча. Отправил его в ворота полузащитник Микель Ойярсабаль.
Второй гол также забил Ойярсабаль на 62-й минуте матча. Третий гол на 90-й минуте забил Александр Серлот.
За 15 минут до конца встречи «ПСВ» остался в меньшинстве, вторую желтую получил форвард Ибраим Сангаре.
По итогу нидерландский клуб стал третьим в группе В и отправляется в 1/16 Лиги конференций.
Читайте также
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю