Возможные соперники «Зенита» в стыковых матчах Лиги Европы
Сегодня, 13 декабря, в 15.00 по московскому времени пройдет жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы в Ньоне (Швейцария). Она начнется в 15.00 (мск).
«Зенит» занял третье место в своей группе Лиги чемпионов и попал в корзину «несеяных» перед жеребьевкой стыковых игр Лиги Европы. Сине-бело-голубые получат в соперники клуб из корзины «сеяных».
Возможные соперники «Зенита» в стыковых матчах Лиги Европы:
· «Бетис» (Испания)
· «Брага» (Португалия)
· «Динамо» З (Хорватия)
· «Лацио» (Италия)
· «Наполи» (Италия)
· «Олимпиакос» (Греция)
· «Рейнджерс» (Шотландия)
· «Реал Сосьедад» (Испания)
Онлайн-трансляцию жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы проведут на сайте «СЭ». Видеотрансляцию в прямом эфире покажут на matchtv.ru. Текстовая трансляция будет доступна на официальном сайте УЕФА.
Первые стыковые матчи Лиги Европы пройдут 17 февраля, ответные — 24 февраля.
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