«Делаем историю из небольшого события». Фетисов — о победе «Спартака» над «Легией»
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на гостевую победу «Спартака» над «Легией» (1:0) в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.
«Мы из каждого небольшого события делаем историю. Историческим событие будет тогда, когда «Спартак» привезет кубок. Может быть, для кого-то это историческое событие. Эта победа — подтверждение, что «Спартак» — кубковая команда. Увольнение Витории? Тренера назначают, чтобы рано или поздно уволить. Здесь нужно понимать, что хочет «Спартак». Все зависит от стратегии клуба. Чудес не бывает, так как и побед в одночасье. Можно менять тренера как перчатки после каждого проигрыша, «Спартаку» виднее. Клуб частный, тратит свои деньги. Пусть сами и разбираются», — сказал Фетисов «СЭ».
«Спартак» после шести игр в Лиге Европы занял первое место в группе С и напрямую квалифицировался в 1/8 финала турнира.
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