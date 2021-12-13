Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на гостевую победу «Спартака» над «Легией» (1:0) в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.

«Мы из каждого небольшого события делаем историю. Историческим событие будет тогда, когда «Спартак» привезет кубок. Может быть, для кого-то это историческое событие. Эта победа — подтверждение, что «Спартак» — кубковая команда. Увольнение Витории? Тренера назначают, чтобы рано или поздно уволить. Здесь нужно понимать, что хочет «Спартак». Все зависит от стратегии клуба. Чудес не бывает, так как и побед в одночасье. Можно менять тренера как перчатки после каждого проигрыша, «Спартаку» виднее. Клуб частный, тратит свои деньги. Пусть сами и разбираются», — сказал Фетисов «СЭ».

«Спартак» после шести игр в Лиге Европы занял первое место в группе С и напрямую квалифицировался в 1/8 финала турнира.