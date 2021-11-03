Билялетдинов считает, что «Спартаку» нечего терять в матче с «Лестером»
Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился с «СЭ» ожиданиями от матча Лиги Европы красно-белых против «Лестера».
«Игра будет очень важная. Посмотрим, в каком ключе выставит состав тренер. «Лестер» еще не до конца решил свою задачу, поэтому «Спартаку» будет крайне трудно. Бояться не надо, шансы есть всегда. Можно забить со стандарта и сесть в автобус — терять уже нечего, надо набирать очки. Пока у Витории не получается построить игру «Спартака». Но завтра надо играть от обороны и хороших контратак», — сказал Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.
Матч пройдет 4 ноября в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум». Начало — в 23.00 по московскому времени.
«Спартак» с 3 очками занимает последнее, четвертое место в группе C Лиги Европы. «Лестер» (4 балла) и третья строчка.
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