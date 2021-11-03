Лоза: «Локомотив» — это не команда, а издевательство над мировым футболом!»
Музыкант Юрий Лоза в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча группового турнира Лиги Европы между «Галатасараем» и «Локомотивом».
«Локомотив» — это вообще не команда. Это какое-то издевательство над мировым футболом. Ни одного грамотного действия! В «Локо» нет самого главного — футбольного мышления. Во что они играют, куда они бьют — я не понимаю. Я не вижу оправдания их действиям. Для меня «Локомотив» — это команда, которая не играет в футбол, а бегает по полю".
Матч «Галатасарай» — «Локомотив» пройдет 4 ноября в Стамбуле. Начало — в 20.45 (мск).
«Локомотив» с 1 баллом занимает четвертое, последнее место в группе E Лиги Европы. «Галатасарай» (7 очков) и первая строчка.
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