Музыкант Юрий Лоза в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча группового турнира Лиги Европы между «Галатасараем» и «Локомотивом».

«Локомотив» — это вообще не команда. Это какое-то издевательство над мировым футболом. Ни одного грамотного действия! В «Локо» нет самого главного — футбольного мышления. Во что они играют, куда они бьют — я не понимаю. Я не вижу оправдания их действиям. Для меня «Локомотив» — это команда, которая не играет в футбол, а бегает по полю".

Матч «Галатасарай» — «Локомотив» пройдет 4 ноября в Стамбуле. Начало — в 20.45 (мск).

«Локомотив» с 1 баллом занимает четвертое, последнее место в группе E Лиги Европы. «Галатасарай» (7 очков) и первая строчка.