Бывший футболист «Спартака» Самедов надеется на чудо в матче с «Лестером»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился с «СЭ» ожиданиями от матча Лиги Европы красно-белых против «Лестера».

«Спартак» сейчас прижат к стенке. Надо выбираться из этой ситуации. В Наполи чудо произошло, почему бы его не повторить. Игра последняя с «Лестером» показала, что не все так плохо. А игры в РПЛ показали другой результат. Не очень стало получаться. Конечно, изменения в составе должны быть, но трудно сказать, какие они будут", — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Матч пройдет 4 ноября 2021 года на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» (Лестер, Англия). Начало — в 23:00 по московскому времени.

«Спартак» с 3 очками занимает последнее, четвертое место в группе C Лиги Европы. «Лестер» (4 балла) и третья строчка.