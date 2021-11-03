Бывший футболист «Спартака» Самедов надеется на чудо в матче с «Лестером»
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился с «СЭ» ожиданиями от матча Лиги Европы красно-белых против «Лестера».
«Спартак» сейчас прижат к стенке. Надо выбираться из этой ситуации. В Наполи чудо произошло, почему бы его не повторить. Игра последняя с «Лестером» показала, что не все так плохо. А игры в РПЛ показали другой результат. Не очень стало получаться. Конечно, изменения в составе должны быть, но трудно сказать, какие они будут", — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
Матч пройдет 4 ноября 2021 года на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» (Лестер, Англия). Начало — в 23:00 по московскому времени.
«Спартак» с 3 очками занимает последнее, четвертое место в группе C Лиги Европы. «Лестер» (4 балла) и третья строчка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю