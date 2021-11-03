Каррера оценил шансы «Спартака» в матче Лиги Европы с «Лестером»
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы красно-белых против «Лестера».
«У «Спартака» есть шансы на очки. В Неаполе уже получилось их забрать. Спартаковцам нужно сохранять уверенность в себе и не поддаваться негативному давлению перед игрой в Лестере. В футболе достаточно одного эпизода, чтобы ситуация полностью перевернулась», — сказал Каррера «СЭ».
Матч пройдет 4 ноября в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум». Начало — в 23:00 по московскому времени.
«Спартак» с 3 очками занимает последнее, четвертое место в группе C Лиги Европы. «Лестер» (4 балла) и третья строчка.
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