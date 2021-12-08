Канчельскис считает ничью положительным исходом для «Спартака» в матче с «Легией»
«Легия» — «Спартак»: прогноз Андрея Канчельскиса на матч Лиги Европы 9 декабря
16:35
Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги Европы «Легия» — «Спартак».
«Матч пропустит Соболев, есть и травмированные игроки у «Спартака». Слухи ходят, что после Витория не будет работать, и это может сказаться. «Легия» — хорошая команда, играют дома. Для них эта игра тоже важная. Думаю, будет результативная ничья. Для «Спартака» это будет положительный исход», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.
«Спартак» сыграет с «Легией» в Варшаве (Польша) завтра, 9 декабря. Начало встречи — в 20.45 по московскому времени.
09.12.2021 | Легия — Спартак
Красно-белые с 7 баллами занимают второе место в группе С. «Легия» располагается на 4-й строчке с 6 очками.
Читайте также
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю