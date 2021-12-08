Канчельскис считает ничью положительным исходом для «Спартака» в матче с «Легией»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги Европы «Легия» — «Спартак».

«Матч пропустит Соболев, есть и травмированные игроки у «Спартака». Слухи ходят, что после Витория не будет работать, и это может сказаться. «Легия» — хорошая команда, играют дома. Для них эта игра тоже важная. Думаю, будет результативная ничья. Для «Спартака» это будет положительный исход», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

«Спартак» сыграет с «Легией» в Варшаве (Польша) завтра, 9 декабря. Начало встречи — в 20.45 по московскому времени.

09.12.2021 | Легия — Спартак

Красно-белые с 7 баллами занимают второе место в группе С. «Легия» располагается на 4-й строчке с 6 очками.