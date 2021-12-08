Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги Европы «Легия» — «Спартак».

«Матч будет непростым для красно-белых. Да, у «Спартака» много травмированных, но «Легия» играет сейчас ужасно. Поляков не нужно бояться, красно-белые спокойно могут их обыгрывать. Нужна ли «Спартаку» Лига Европы? Естественно. Во-первых, выход в плей-офф улучшит ситуацию в таблице коэффициентов. В стыковых матчах некого бояться. С «Боруссией» и «Барселоной» можно играть. Я завтра жду от красно-белых только победы! Любой другой исход будет неудачей для москвичей», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

«Спартак» сыграет с «Легией» в Варшаве (Польша) завтра, 9 декабря. Начало встречи — в 20.45 по московскому времени.

09.12.2021 | Легия — Спартак

Красно-белые с 7 баллами занимают второе место в группе С. «Легия» располагается на 4-й строчке с 6 очками.