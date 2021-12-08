Билялетдинов подшутил над «Спартаком» перед матчем с «Легией»: «Может, им сразу вдесятером игру начать?»

Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов подшутил над московским «Спартаком» перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Легией».

«Лига конференций тоже как вариант, хоть что-то оставить на евровесну. Шансов у «Спартака» больше, чем у «Локомотива». Тем более странный момент — они в меньшинстве играют лучше, отыгрываются, не проигрывают и даже выигрывают.

Может, им сразу вдесятером игру начать? Шутка, конечно. Если они сумеют эту мысль развить «считайте, что мы вдесятером, а еще лучше вдевятером», тогда «Спартак» у «Легии» выиграет», — цитирует Билялетдинова «Газета.Ru».

Матч «Легия» — «Спартак» состоится завтра, 9 декабря. Начало встречи — в 20.45 (мск). «Спартак» занимает второе место в группе C с 7 очками в 5 матчах. «Легия» идет на последней, 4-й строчке с 6 очками.