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«Спартак» на выезде обыграл «Легию» и с первого места вышел в плей-офф Лиги Европы

22:45
Зелимхан Бакаев. Фото Reuters
Зелимхан Бакаев. Фото Reuters
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«Спартак» в гостях победил «Легию» (1:0) в матче шестого тура группового турнира Лиги Европы.

На 17-й минуте красно-белые открыли счет в матче. Отличился Зелимхан Бакаев. В добавленное время Александр Селихов спас свою команду, взяв пенальти от Томаша Пекхарта. Это произошло на 90+8-й минуте.

«Спартак» набрал 10 очков и занял первое место в группе С. Благодаря этому команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы, минуя стыковые матчи с командами из Лиги чемпионов. «Легия» осталась на последнем, четвертом месте с шестью очками и покидает еврокубки.

В параллельном матче «Наполи» обыграл «Лестер» (3:2). Неаполитанский клуб с десятью очками стал вторым и сыграет в стыковых матчах. У «Лестера» восемь очков и третья позиция. Команда выступит в стыковых матчах Лиги конференций.

Жеребьевка Лиги Европы состоится в Ньоне (Швейцария) 13 декабря.

Лига Европы. Группа C
09 дек, 20:45. Pepsi Arena (Wojska Polskiego) (Варшава)
Легия
0:1
Спартак
Голы
Бакаев, 17 (0:1)
Нереализованный пенальти
Пекхарт 90
Легия
Боруц Ветеска Рибейру Юханссон Навроцки Андре Мартинш (Пекхарт, 72 ) Жозуэ (Рафа Лопеш, 65 ) Лукиньяс Слиш (Харатин, 66 ) Кастрати (Скверчински, 90 ) Эмрели (Влодарчик, 72 )
Спартак
Селихов Кофрие Жиго Айртон Джикия Мозес Бакаев (Ломовицкий, 88) Умяров Игнатов (Мелкадзе, 77) Зобнин (Хендрикс, 76) Промес
Предупреждения
Андре Мартинш 24, Жозуэ 26, Слиш 44, Кастрати 61, Ветеска 81  -  Промес 34, Джикия 61, Мелкадзе 80
Судьи
Юг Жунич Вукан
ВАР
Мартинес Кабаньеро

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Евгений Петров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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