«Спартак» на выезде обыграл «Легию» и с первого места вышел в плей-офф Лиги Европы

«Спартак» в гостях победил «Легию» (1:0) в матче шестого тура группового турнира Лиги Европы.

На 17-й минуте красно-белые открыли счет в матче. Отличился Зелимхан Бакаев. В добавленное время Александр Селихов спас свою команду, взяв пенальти от Томаша Пекхарта. Это произошло на 90+8-й минуте.

«Спартак» набрал 10 очков и занял первое место в группе С. Благодаря этому команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы, минуя стыковые матчи с командами из Лиги чемпионов. «Легия» осталась на последнем, четвертом месте с шестью очками и покидает еврокубки.

В параллельном матче «Наполи» обыграл «Лестер» (3:2). Неаполитанский клуб с десятью очками стал вторым и сыграет в стыковых матчах. У «Лестера» восемь очков и третья позиция. Команда выступит в стыковых матчах Лиги конференций.

Жеребьевка Лиги Европы состоится в Ньоне (Швейцария) 13 декабря.