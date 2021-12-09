«Легия» — «Спартак»: Селихов отбил пенальти на последней добавленной минуте
22:43
Голкипер «Спартака» Александр Селихов отбил пенальти на последней добавленной минуте в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Легией» (1:0, второй тайм).
11-метровый был назначен судьей после задействования системы видеопомощи арбитрам на 7-й добавленной минуте встречи.
Таким образом, футболист спас команду от ничейного результата. У «Спартака» сохранился шанс выйти в плей-офф еврокубков впервые за 4 сезона.
Единственный гол в матче забил полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев.
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