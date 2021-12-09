Голкипер «Спартака» Александр Селихов отбил пенальти на последней добавленной минуте в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Легией» (1:0, второй тайм).

11-метровый был назначен судьей после задействования системы видеопомощи арбитрам на 7-й добавленной минуте встречи.

Таким образом, футболист спас команду от ничейного результата. У «Спартака» сохранился шанс выйти в плей-офф еврокубков впервые за 4 сезона.

Единственный гол в матче забил полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев.