Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

«Легия» — «Спартак»: Селихов отбил пенальти на последней добавленной минуте

22:43
Теги:

Голкипер «Спартака» Александр Селихов отбил пенальти на последней добавленной минуте в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Легией» (1:0, второй тайм).

11-метровый был назначен судьей после задействования системы видеопомощи арбитрам на 7-й добавленной минуте встречи.

Таким образом, футболист спас команду от ничейного результата. У «Спартака» сохранился шанс выйти в плей-офф еврокубков впервые за 4 сезона.

Единственный гол в матче забил полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев.

Лига Европы. Группа C
15 сент, 17:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
0:1
Легия
Голы
Кастрати, 90+1 (0:1)
Спартак
Максименко Жиго Джикия Рассказов Умяров Зобнин (Хендрикс, 23 ) Айртон (Ломовицкий, 69 ) Мозес (Бакаев, 82 ) Ларссон (Соболев, 82 ) Промес Понсе
Легия
Боруц Ветеска Навроцки Енджейчик Харатин (Кастрати, 59) Лукиньяс (Мучи, 83) Слиш Младенович Юханссон Эмрели (Пекхарт, 82) Жозуэ (Рафа Лопеш, 90+3)
Предупреждения
Жиго 47, Умяров 52, Ломовицкий 90, Бакаев 90  -  Ветеска 50, Юханссон 55, Енджейчик 68, Жозуэ 90
Судьи
Дабанович Джукич Тодорович
ВАР
Йованович Джурджевич

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Мандарины: польза и вред для организма человека
Корабль ВМС Украины направился в сторону Керченского пролива
6