Лоза о мотивации игроков «Спартака» в Лиге Европы: «Они хотят уехать отсюда, продаться хоть за какие-нибудь деньги и свалить»

Российский музыкант Юрий Лоза в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 6-го утра Лиги Европы «Легия» — «Спартак».

«Спартак» будет биться, бороться в матче против «Легии», им же нужно хоть как-то свой престиж поддерживать, ведь команда совсем не играет. Все игроки «Спартака» хотят уехать отсюда, продаться хоть за какие-нибудь деньги и свалить. В футболе забыли о патриотизме. Нет никакой чести клуба, кого купили, те и играют", — сказал Лоза в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

09.12.2021 | Легия — Спартак

Также композитор высказался о мотивации игроков «Спартака» в матче с «Легией».

«В нынешнем составе к «Спартаку» имеют отношение лишь 2-3 человека. Всем нужно получить индивидуальный контракт, поэтому в матче с «Уфой» футболист не пойдет в обыгрыш, а на европейском турнире пойдет. В еврокубках игрокам важно, чтобы их замечали, поэтому они стараются всех обыгрывать. Все пасы пяткой, в штрафной площади вдруг появляются финты Зидана. Те футболисты, которые играют за себя, будут стараться в матче с «Легией», — добавил Лоза.

«Спартак» сыграет с «Легией» на выезде завтра, 9 декабря. Начало встречи — в 20.45 по московскому времени.