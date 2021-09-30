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Кутепов рассказал об интересе к нему со стороны клубов из Европы

12:10
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Защитник «Спартака» Илья Кутепов оценил начало сезона-2021/22 для красно-белых и рассказал об интересе к нему со стороны итальянских клубов.

«Старт сезона для «Спартака» выдался неудачным. Не таким, как хотели мы, футболисты, и наши болельщики. Потеряли много очков. Сейчас нужно исправлять ситуацию — чемпионат в самом разгаре, впереди ещё много матчей, будет шанс всё изменить. Тогда улучшится настроение и у команды, и у болельщиков.

В межсезонье пришёл новый тренер Руй Витория. У него свой стиль, видение игры. Он адаптировался в чемпионате России, привык к нашим реалиям, а мы уже понимаем его требования.

Мое будущее? У меня контракт со «Спартаком» до конца сезона. Конечно, сейчас мне не хватает игровой практики. Я отрабатываю на 100% и хочу приносить максимальную пользу своей команде. Мой агент из Италии, и он периодически говорит мне об интересе других клубов, в том числе из-за границы. Посмотрим, что будет дальше», — сказал в интервью Goal Кутепов.

Сегодня, 30 сентября «Спартак» сыграет на выезде против «Наполи» в рамках 2-го тура группового турнира Лиги Европы. Начало встречи — в 19.45 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/it/notizie/kutepov-a-goal-spalletti-napoli-spartak-mosca-pasalic/p8g4vpke4odw1ekxrsb5hldmr

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Иван Торопцев все материалы автора

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