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Нападающий «Лестера» пропустит матч с «Легией» из-за проблем с документами

22:24
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Нападающий «Лестера» Келечи Ихеаначо не сможет сыграть в выездном матче группового этапа Лиги Европы против польской «Легии» из-за проблем с документами, сообщает официальный сайт «лис».

Нигерийский форвард прибыл в столицу Польши в среду вместе с командой, но въезд в страну ему был заблокирован при прохождении паспортного контроля.

Теперь футболист возвращается в Англию, где будет заниматься исправлением документов. Информация в его паспорте и в бумагах различалась.

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Иван Шитик все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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