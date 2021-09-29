Нападающий «Лестера» пропустит матч с «Легией» из-за проблем с документами
22:24
Нападающий «Лестера» Келечи Ихеаначо не сможет сыграть в выездном матче группового этапа Лиги Европы против польской «Легии» из-за проблем с документами, сообщает официальный сайт «лис».
Нигерийский форвард прибыл в столицу Польши в среду вместе с командой, но въезд в страну ему был заблокирован при прохождении паспортного контроля.
Теперь футболист возвращается в Англию, где будет заниматься исправлением документов. Информация в его паспорте и в бумагах различалась.
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