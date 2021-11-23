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Кавазашвили: «Футболисты «Спартака» не будут для «Наполи» пацанами для битья»

21:31
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Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от матча пятого тура группового этапа Лиги Европы с «Наполи».

«Футболисты «Спартака» не будут для «Наполи» пацанами для битья. Они будут играть достаточно емко, уверенно и красиво, несмотря на то, что красно-белые находятся не в лучшем психологическом состоянии. Но для них важным фактором является то, что игра носит европейский характер.

Я заметил, что наши мальчики всегда играют приятно, когда выезжают на серьезные европейские матчи. Они борются не за счет беготни, а проявляют творчество и ум. У них меняется тактика по сравнению с матчи в РПЛ. Они более раскрепощены, больше атаки в игре, что очень приятно. Я думаю, что у нас будет сложная игра, мы получим удовольствие.

А про результат не могу сказать, я не даю прогнозов. Хотелось бы, чтобы «Спартак» выиграл у «Наполи», это было бы честное и справедливое решение», — сказал Кавазашвили Betonmobile.ru.

Встреча между «Спартаком» и «Наполи» пройдет 24 ноября в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Дополнительная информация:

https://betonmobile.ru/

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Иван Шитик все материалы автора

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