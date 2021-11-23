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Массимо Каррера рассказал, как «Спартак» сможет обыграть «Наполи»

23 ноября, 23:29
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги Европы против «Наполи».

«Наполи» совершенно точно захочет компенсировать поражение от «Интера» в серии А, а также отомстить за матч в Неаполе и выйти в плей-офф, — сказал Каррера корреспонденту «СЭ» Микеле Антонову. — У итальянцев не сыграют многие ключевые футболисты: Инсинье, Политано, Замбо-Ангисса и многие другие, но у них все равно есть очень длинная скамейка запасных, чтобы заменить отсутствующих. Новые игроки будут цепляться за свой шанс, чтобы помочь команде реабилитироваться перед итальянскими болельщиками".

24.11.2021 | Спартак — Наполи

Экс-тренер московской команды поделился мнением о том, как красно-белым нужно сыграть в этом матче.

«Что касается «Спартака», красно-белые должны вести осторожную игру, не допускать ошибок в обороне, а также играть интенсивно, как в первом матче. Команде просто нужно перетерпеть игру с «Наполи». Красно-белые уже знают, как это делать, потому что они смогли продемонстрировать сплоченность и должный уровень качества в Неаполе. «Спартаку» очень нужна победа, чтобы еще иметь шансы на выход из группы», — добавил Каррера.

Встреча между «Спартаком» и «Наполи» пройдет 24 ноября в Москве. Начало матча — в 18:30 по московскому времени.

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