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Директор «Наполи» по маркетингу высказался о переносе матча со «Спартаком» на нейтральное поле

21:06
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Директор «Наполи» по международному маркетингу Андреа Спариши высказался о предложении президента клуба перенести матч 5-го тура Лиги Европы со «Спартаком» на нейтральное поле из-за сложной коронавирусной ситуации в России.

«В работе футбольного клуба нужно разделять деятельность спортивную и маркетинговую. Не вовлечен в отношения с УЕФА, не знаю, почему играли с «Лестером» в Англии, но просили перенести матч со «Спартаком» из Москвы на нейтральное поле. Квалифицированно ответить на вопрос я не могу», — приводит слова Спариши во время видеоконференции со студентами факультета «Менеджмент в игровых видах спорта» Бизнес-школы RMA корреспондент «СЭ» Георгий Скобликов.

24.11.2021 | Спартак — Наполи

Матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Наполи» состоится в среду, 24 ноября, в Москве. Начало — в 18.30 (мск).

«Наполи» после четырех туров Лиги Европы занимает 1-е место в группе C, набрав 7 очков. «Спартак» располагается на последней строчке, набрав 4 очка.

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»