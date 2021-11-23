Директор «Наполи» по маркетингу высказался о переносе матча со «Спартаком» на нейтральное поле

Директор «Наполи» по международному маркетингу Андреа Спариши высказался о предложении президента клуба перенести матч 5-го тура Лиги Европы со «Спартаком» на нейтральное поле из-за сложной коронавирусной ситуации в России.

«В работе футбольного клуба нужно разделять деятельность спортивную и маркетинговую. Не вовлечен в отношения с УЕФА, не знаю, почему играли с «Лестером» в Англии, но просили перенести матч со «Спартаком» из Москвы на нейтральное поле. Квалифицированно ответить на вопрос я не могу», — приводит слова Спариши во время видеоконференции со студентами факультета «Менеджмент в игровых видах спорта» Бизнес-школы RMA корреспондент «СЭ» Георгий Скобликов.

24.11.2021 | Спартак — Наполи

Матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Наполи» состоится в среду, 24 ноября, в Москве. Начало — в 18.30 (мск).

«Наполи» после четырех туров Лиги Европы занимает 1-е место в группе C, набрав 7 очков. «Спартак» располагается на последней строчке, набрав 4 очка.