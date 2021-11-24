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Канчельскис считает, что давление будет мешать футболистам «Спартака» в матче с «Наполи»

16:27
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 5-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Наполи».

«Шансы есть всегда. Хотя «Спартак» сейчас не в лучшей форме: физической и психологической. По-любому надо выходить и играть. Посмотрим, как будет, должно быть интересно. Давление со стороны СМИ и болельщиков будет мешать команде. Если игроки это преодолеют и будут играть, как в Неаполе, тогда будет положительный результат. Давление будет очень мешать футболистам, они будут нервничать.

В любом случае игра против «Наполи» должна быть интересной, потому что «Наполи» — это величайшая команда. В настоящий момент клуб возрождается. Это великая команда, против которой интересно играть. Ведь не каждый сезон играешь с «Наполи», поэтому будем ждать хорошей игры», — приводит Betonmobile слова Канчельскиса.

Матч «Спартак» — «Наполи» состоится сегодня, 24 ноября в Москве. Начало встречи — в 18.30 (мск).

Дополнительная информация:

https://betonmobile.ru/kanchelskis-davlenie-budet-meshat-igrokam-spartaka-v-matche-s-napoli

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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»