В «Спартаке» отреагировали на новость о выходе Федуна из совета директоров клуба

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов назвал фейком информацию СМИ о том, что Леонид Федун покинет совет директоров красно-белых. Ранее об этом сообщило издание Meduza (признано СМИ-иноагентом). Но позже новость была удалена с сайта.

«Похоже на новость от шуточного агентства «Панорама». Конечно, это фейк. Кто-то решил разогреть инфополе перед матчем с «Наполи», — сказал Зеленов.

24.11.2021 | Спартак — Наполи

Сегодня, 24 ноября, в Москве пройдет матч группового турнира Лиги Европы «Спартак» — «Наполи». Начало — в 18.30 по московскому времени.

«Спартак» с 4 очками занимает последнее, 4-е место в турнирной таблице группы С. «Наполи» (7 баллов) и первая строчка.