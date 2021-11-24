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В «Спартаке» отреагировали на новость о выходе Федуна из совета директоров клуба

16:02
Леонид Федун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Федун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов назвал фейком информацию СМИ о том, что Леонид Федун покинет совет директоров красно-белых. Ранее об этом сообщило издание Meduza (признано СМИ-иноагентом). Но позже новость была удалена с сайта.

«Похоже на новость от шуточного агентства «Панорама». Конечно, это фейк. Кто-то решил разогреть инфополе перед матчем с «Наполи», — сказал Зеленов.

24.11.2021 | Спартак — Наполи

Сегодня, 24 ноября, в Москве пройдет матч группового турнира Лиги Европы «Спартак» — «Наполи». Начало — в 18.30 по московскому времени.

«Спартак» с 4 очками занимает последнее, 4-е место в турнирной таблице группы С. «Наполи» (7 баллов) и первая строчка.

Лига Европы. Группа C
24 нояб, 18:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Наполи

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Артем Калинин все материалы автора
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»