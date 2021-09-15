Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Канчельскис — о словах Федуна про «смыть позор»: «Он за слова должен отвечать»

19:42
Теги:

Бывший футболист сборной СССР и России Андрей Канчельскис прокомментировал поражение «Спартака» в матче Лиги Европы против «Легии» (0:1).

«По игре это позор, беда. Кто руководит «Спартаком», у них совесть есть или нет? Что они творят? Федун много чего заявляет, то позор смоем, то снимемся с чемпионата. Он за слова должен отвечать. Одни разговоры. Руководство не видит, что убивает команду? Мне жалко болельщиков. Я не знаю, что может помочь «Спартаку». Там же есть руководитель женщина. Вы спросите у Заремы, что вы у меня спрашиваете. Я не тренер и не руководитель», — сказал Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Перед началом матча владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о своих ожиданиях от игры, вспомнив неудачные очные встречи команд.

Спартак — Легия

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Данил Алешин все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Комментатор Черданцев отреагировал на поражение «Спартака»
«Позорище». Фанаты «Спартака» освистали команду после поражения от «Легии»
«Шериф» — «Шахтер»: где смотреть матч Лиги чемпионов
Николич: «Горжусь, что у меня в команде много игроков сборной России. Такого не было давно в «Локомотиве»
«Спартак» — лучшая команда Европы». Историческая осень красно-белых в Лиге чемпионов
vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»