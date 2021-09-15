Бывший футболист сборной СССР и России Андрей Канчельскис прокомментировал поражение «Спартака» в матче Лиги Европы против «Легии» (0:1).

«По игре это позор, беда. Кто руководит «Спартаком», у них совесть есть или нет? Что они творят? Федун много чего заявляет, то позор смоем, то снимемся с чемпионата. Он за слова должен отвечать. Одни разговоры. Руководство не видит, что убивает команду? Мне жалко болельщиков. Я не знаю, что может помочь «Спартаку». Там же есть руководитель женщина. Вы спросите у Заремы, что вы у меня спрашиваете. Я не тренер и не руководитель», — сказал Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Перед началом матча владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о своих ожиданиях от игры, вспомнив неудачные очные встречи команд.