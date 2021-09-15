В трансляцию матча Лиги Европы «Спартак» — «Легия» попал ребенок, находившийся на трибунах. Фото опубликовал официальный Twitter канала «Матч премьер».

Самый милый кадр дня ? pic.twitter.com/oiQ7xAWj0X — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 15, 2021

На фото ребенок находится на плечах у отца. Он держит плакат с эмблемой команды и надписью: «Мой первый матч».

«Спартак» дома проиграл «Легии» со счетом 0:1. Единственный гол на 90+1-й минуте забил косовский полузащитник Лирим Кастрати.

В группе С также выступают «Лестер» и «Наполи». Эти команды завтра сыграют в Англии. Начало в 22.00 по московскому времени.