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Лучший момент матча «Спартака» с «Легией» — фото ребенка на трибуне

19:39
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В трансляцию матча Лиги Европы «Спартак» — «Легия» попал ребенок, находившийся на трибунах. Фото опубликовал официальный Twitter канала «Матч премьер».

На фото ребенок находится на плечах у отца. Он держит плакат с эмблемой команды и надписью: «Мой первый матч».

«Спартак» дома проиграл «Легии» со счетом 0:1. Единственный гол на 90+1-й минуте забил косовский полузащитник Лирим Кастрати.

В группе С также выступают «Лестер» и «Наполи». Эти команды завтра сыграют в Англии. Начало в 22.00 по московскому времени.

Спартак — Легия

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Евгений Петров все материалы автора

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