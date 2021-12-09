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«Игра была равна». Пресняков — о матче «Спартака» и «Легии» в Лиге Европы

Владимир Пресняков назвал удивительными успехи «Спартака» в Лиге Европы
23:25
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Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу красно-белых над «Легией» (1:0) в матче 6-го тура Лиги Европы.

«Игра действительно была равна, играли две средненькие команды, — сказал Пресняков «СЭ». — Спасибо Селихову и ответственной защите, но вот замены — Мелкадзе и Ломовицкий — команду не усилили. Потом случилась вся эта трагикомедия на последних минутах с пенальти, которого, я считаю, не должно было быть. То, что сделал Селихов, просто какое-то чудо, просто потрясающе. Я рад, «Спартак» сейчас в хорошем настроении, я тоже. Тем не менее, думаю, что все-таки дальше будут без Витории. Где-то сегодня повезло, штанга там. В матче с «Наполи» тоже иногда так было. В РПЛ местами не хватает удачи, но в ЛЕ все по-другому. Международные успехи «Спартака» удивительны».

Благодаря победе над командой из Варшавы «Спартак» с 10 очками вышел из группы с первого места и сыграет в 1/8 финала Лиги Европы.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»