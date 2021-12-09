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Эмоции из победной раздевалки «Спартака» после матча с «Легией»

23:22
Игроки &quot;Спартака&quot; в матче с &quot;Легией&quot; в 6-м туре Лиги Европы. Фото Twitter
Игроки &amp;quot;Спартака&amp;quot; в матче с &amp;quot;Легией&amp;quot; в 6-м туре Лиги Европы. Фото Twitter
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Пресс-служба московского «Спартака» выложила видео из раздевалки после матча 6-го тура группового этапа с «Легией» (1:0). Футболисты эмоционально танцевали и радовались победе.

«Спартак»! Ауф! Москва! Ауф! «Спартак» Москва! Ауф! Ауф! Ауф!» - подписан ролик.

«Спартак», обыграв в заключительном матче группового этапа Лиги Европы на выезде польскую «Легию» (1:0), занял первое место в квартете. Красно-белые напрямую пробились в 1/8 финала турнира.

Лига Европы. Группа C
09 дек, 20:45. Pepsi Arena (Wojska Polskiego) (Варшава)
Легия
0:1
Спартак
Голы
Бакаев, 17 (0:1)
Нереализованный пенальти
Пекхарт 90
Легия
Боруц Ветеска Рибейру Юханссон Навроцки Андре Мартинш (Пекхарт, 72 ) Жозуэ (Рафа Лопеш, 65 ) Лукиньяс Слиш (Харатин, 66 ) Кастрати (Скверчински, 90 ) Эмрели (Влодарчик, 72 )
Спартак
Селихов Кофрие Жиго Айртон Джикия Мозес Бакаев (Ломовицкий, 88) Умяров Игнатов (Мелкадзе, 77) Зобнин (Хендрикс, 76) Промес
Предупреждения
Андре Мартинш 24, Жозуэ 26, Слиш 44, Кастрати 61, Ветеска 81  -  Промес 34, Джикия 61, Мелкадзе 80
Судьи
Юг Жунич Вукан
ВАР
Мартинес Кабаньеро

 

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Виктория Кравченко все материалы автора

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