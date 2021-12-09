Эмоции из победной раздевалки «Спартака» после матча с «Легией»
23:22
Пресс-служба московского «Спартака» выложила видео из раздевалки после матча 6-го тура группового этапа с «Легией» (1:0). Футболисты эмоционально танцевали и радовались победе.
«Спартак»! Ауф! Москва! Ауф! «Спартак» Москва! Ауф! Ауф! Ауф!» - подписан ролик.
«Спартак», обыграв в заключительном матче группового этапа Лиги Европы на выезде польскую «Легию» (1:0), занял первое место в квартете. Красно-белые напрямую пробились в 1/8 финала турнира.
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