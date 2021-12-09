Эмоции из победной раздевалки «Спартака» после матча с «Легией»

Пресс-служба московского «Спартака» выложила видео из раздевалки после матча 6-го тура группового этапа с «Легией» (1:0). Футболисты эмоционально танцевали и радовались победе.

«Спартак»! Ауф! Москва! Ауф! «Спартак» Москва! Ауф! Ауф! Ауф!» - подписан ролик.

«Спартак», обыграв в заключительном матче группового этапа Лиги Европы на выезде польскую «Легию» (1:0), занял первое место в квартете. Красно-белые напрямую пробились в 1/8 финала турнира.