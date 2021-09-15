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Губерниев: «У «Спартака» есть несколько слабых игроков. Когда их становится много на поле — сливай воду»

20:48
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
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Комментатор Дмитрий Губерниев проанализировал матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Легией» (0:1).

«Матч с «Легией» «Спартак» должен был выигрывать! Руй Витория виноват сам!

У «Спартака» есть несколько совсем слабых игроков. Когда их становится много на поле — сливай воду... До 70-й минуты поляки еле отбивались. Но тут тренер решил убрать Айртона, затем Ларссона с Мозесом.

К плывущему Рассказову добавили совсем слабенького Ломовицкого. Он и так-то мало что умеет! А здесь удивил своими навыками даже поляков. Они увидели откровенного пассажира и перевернули игру. И гол здесь даже не главное.

Руи очень долго вчера хвастался своими достижениями. Может, ему лучше посмотреть внимательно на своих игроков. Там есть хорошие. А тренер как раз и должен отвечать за выбор! Эх, Руй. Боюсь, выгонят тебя скоро...» — написал Губерниев в Telegram.

Последний раз «Спартак» играл с «Легией» 25 августа 2011 года. Тогда красно-белые дома уступили варшавскому клубу со счетом 2:3 в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы.

Спартак — Легия

 

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Иван Шитик все материалы автора

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