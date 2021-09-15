Самюэль Жиго о матче с «Легией»: «Мне кажется, мы должны быть умнее»

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго прокомментировал поражение от «Легии» (0:1) в матче Лиги Европы.

— Что это было?

— Это была очень сложная игра.

— Чего не хватило для победы?

— У нас были хорошие шансы, были хорошие моменты. Но пропустили на последней минуте. Мне кажется, мы должны быть умнее. Если у нас нет возможности выиграть, мы должны заслужить это. Очень сложно было справлять на последних минутах.

— После этого поражения у «Спартака» остаются шансы продолжить свою игру в Лиге Европы?

— Давайте будем идти шаг за шагом. Впереди у нас ЦСКА, московское дерби. Мы должны приложить максимум сил, чтобы победить. Потому что эта игра очень важна для «Спартака».

Единственный гол на 90+1-й минуте забил Лирим Кастрати.