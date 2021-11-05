Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев после ничьей «Спартака» с «Лестером» (1:1) в Лиге Европы отметил игру вратаря Александра Селихова. Также он подшутил над переводчиком главного тренера «Спартака» Руя Витории.

«По «Спартаку»! Важное! Руй Витория узнал, что у него есть вратарь. И это не Максименко. Даже на уровне «Лестера» мы еле ползаем и физически хватает минут на 70... Кутепов, оказывается, существует и может даже на поле появляться. Морально-волевые качества есть и даже далеко копаться не надо... Пациент скорее жив, чем мертв... Вперед, «Спартак»!

И еще одно. Если переводчик Руя так доносит мысли тренера игрокам, то удивительно как они еще дорогу на поле находят", — написал Губерниев в Telegram-канале.