Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

«Пациент скорее жив, чем мертв». Губерниев — о ничьей «Спартака» с «Лестером»

05:23
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
Теги:

Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев после ничьей «Спартака» с «Лестером» (1:1) в Лиге Европы отметил игру вратаря Александра Селихова. Также он подшутил над переводчиком главного тренера «Спартака» Руя Витории.

«По «Спартаку»! Важное! Руй Витория узнал, что у него есть вратарь. И это не Максименко. Даже на уровне «Лестера» мы еле ползаем и физически хватает минут на 70... Кутепов, оказывается, существует и может даже на поле появляться. Морально-волевые качества есть и даже далеко копаться не надо... Пациент скорее жив, чем мертв... Вперед, «Спартак»!

И еще одно. Если переводчик Руя так доносит мысли тренера игрокам, то удивительно как они еще дорогу на поле находят", — написал Губерниев в Telegram-канале.

Лестер — Спартак

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Последний приезд «Спартака» в Англию — боль: получили крупнейшее поражение в истории, Ловрен даже не запомнил счет
До 27 возросло число решивших уволиться врачей из-за вакцинации
0
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 4 ноября, 4-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»