Терим назвал интересным матч «Галатасарая» с «Локомотивом»

Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим после ничьей с «Локомотивом» (1:1) в 4-м туре Лиги Европы отметил, что игра получилась интересной.

«Очень интересная игра. Мы могли избежать пропущенного мяча. Весь первый тайм состоял из того, что обе команды цеплялись за мяч. Соперник почти не создал моментов в первом тайме. Но он хотел вырвать победу до последней минуты. Думаю, зрители получили удовольствие. Хотел бы поблагодарить всех футболистов и представителей «Локомотива», которые приехали к нам сегодня», — цитирует пресс-служба УЕФА Терима.

В следующем туре «Галатасарай» примет «Марсель», а «Локомотив» на выезде сыграет с «Лацио». Матчи пройдут 25 ноября.