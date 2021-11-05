Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает ничью с «Лестером» (1:1) в Лиге Европы нормальным результатом.

«Выдержали, вытерпели, можно сказать, что процентов 80 думали об обороне, «Лестер» заставил так играть. Когда «Лестер» не ожидал, «Спартак» открыл счет, и кто забил — [Виктор] Мозес, который чуть ли не весь матч играл правого защитника. [Николай] Рассказов не играл, спокойствие было в защите, спокойно отбивались, не допускали грубых ошибок, за исключением, может быть, одной передачи, и то потом догнали.

Спасибо, конечно, Селихову, который отбил слабый удар Варди. Я думаю, что больше расстроились футболисты «Лестера», потому что владели таким преимуществом, не забили пенальти. Для «Спартака» — нормальный результат, очко забрали, молодцы", — цитирует ТАСС Мостового.