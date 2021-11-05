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«Для «Спартака» — нормальный результат, очко забрали, молодцы». Мостовой — о матче с «Лестером»

04:19
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает ничью с «Лестером» (1:1) в Лиге Европы нормальным результатом.

«Выдержали, вытерпели, можно сказать, что процентов 80 думали об обороне, «Лестер» заставил так играть. Когда «Лестер» не ожидал, «Спартак» открыл счет, и кто забил — [Виктор] Мозес, который чуть ли не весь матч играл правого защитника. [Николай] Рассказов не играл, спокойствие было в защите, спокойно отбивались, не допускали грубых ошибок, за исключением, может быть, одной передачи, и то потом догнали.

Спасибо, конечно, Селихову, который отбил слабый удар Варди. Я думаю, что больше расстроились футболисты «Лестера», потому что владели таким преимуществом, не забили пенальти. Для «Спартака» — нормальный результат, очко забрали, молодцы", — цитирует ТАСС Мостового.

Лестер — Спартак

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12847699

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Евгений Козинов все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 4 ноября, 4-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»