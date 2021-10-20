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Губерниев назвал плохим тренерским вкусом выбор в «Спартаке» защитника Рассказова

19:45
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Лестер» (3:4).

«Есть большие вопросы к тренеру «Спартака». Максименко по статистике один из худших голкиперов «Премьер-Лиги»! Это если опираться только на цифры! Вратарь должен отбивать хоть что-то… Выходить на такой матч, еще и с Рассказовым — это дурной тренерский вкус. Как и выпускать Ломовицкого на замену! И не надо рассказывать, что там ставить некого… Селихова в ворота! И того же Зобнина правым центральным защитником.

В общем, шикарный матч Айртона, Мозеса, Соболева… И ужасный Руя Витории! И, да, все мои ставки сыграли! Ибо я авторитетный футбольный обозреватель!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

В составе московского клуба дубль оформил Александр Соболев, также отметился Джордан Ларссон. В составе «Лестера» покер сделал Патсон Дака.

«Лестер» набрал четыре очка и занимает второе место в группе С. У «Спартака» три очка и третье место.

Дополнительная информация:

https://t.me/RealGuberniev/3017

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Александр Кравченко все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»