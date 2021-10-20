Волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов прокомментировал «СЭ» домашнее поражение красно-белых от «Лестера» (3:4) в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.

«Нормальная игра. Проиграли «Лестеру», это не Екатеринбург, не «Урал», не «Уфа». Сегодняшняя игра мне понравилась, хоть и закончился матч поражением. Надо играть 90 минут, а не 45. Патсон Дака хороший, у нас таких нет. А так поражение ожидалось», — сказал Спиридонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

«Лестер» набрал четыре очка и занимает второе место в группе С. У «Спартака» три очка и третье место. Лидирует «Легия» (шесть очков). На последнем месте «Наполи» (одно очко). Эти команды сыграют в четверг.

В следующем матче «Лестер» примет «Спартак» (4 ноября).