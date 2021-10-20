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«Что ты делаешь?!» Комментатор Шмурнов взорвался от игры Рассказова

19:41
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Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов эмоционально отреагировал на игру защитника «Спартака» Николая Рассказова в матче Лиги Европы против «Лестера» (3:4).

«Ну Рассказов! Что ты делаешь?! Боже, это невозможно. Это просто... Я не могу, это невозможно комментировать», — сказал Шмурнов. Видео опубликовано в Twitter канала «Матч Премьер».

В составе победителей покер сделал Патсон Дака. У «Спартака» дубль оформил Александр Соболев, еще один мяч в активе Джордана Ларссона.

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Евгений Петров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»