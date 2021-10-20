«Что ты делаешь?!» Комментатор Шмурнов взорвался от игры Рассказова
19:41
Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов эмоционально отреагировал на игру защитника «Спартака» Николая Рассказова в матче Лиги Европы против «Лестера» (3:4).
??? Шмурнова чуть не порвало пополам от игры Рассказова.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 20, 2021
Ты еще не смотришь наши студии??? pic.twitter.com/dC04Ie67H5
«Ну Рассказов! Что ты делаешь?! Боже, это невозможно. Это просто... Я не могу, это невозможно комментировать», — сказал Шмурнов. Видео опубликовано в Twitter канала «Матч Премьер».
В составе победителей покер сделал Патсон Дака. У «Спартака» дубль оформил Александр Соболев, еще один мяч в активе Джордана Ларссона.
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