«Что ты делаешь?!» Комментатор Шмурнов взорвался от игры Рассказова

Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов эмоционально отреагировал на игру защитника «Спартака» Николая Рассказова в матче Лиги Европы против «Лестера» (3:4).

??? Шмурнова чуть не порвало пополам от игры Рассказова.



Ты еще не смотришь наши студии??? pic.twitter.com/dC04Ie67H5 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 20, 2021

«Ну Рассказов! Что ты делаешь?! Боже, это невозможно. Это просто... Я не могу, это невозможно комментировать», — сказал Шмурнов. Видео опубликовано в Twitter канала «Матч Премьер».

В составе победителей покер сделал Патсон Дака. У «Спартака» дубль оформил Александр Соболев, еще один мяч в активе Джордана Ларссона.