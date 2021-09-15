Главный тренер «Марселя»: «Мы знаем о важности Лиги Европы»
18:30
Главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли рассказал о целях команды в Лиге Европы. В стартовом матче турнира французский клуб сыграет против «Локомотива».
«Мы постараемся сделать лучшее, что мы можем. После тяжелых игр в чемпионате знаем, что здесь будет непросто. В любом случае мы готовы. Каждые 3 дня очень трудно играть, но мы проводим ротацию, чтобы команда не теряла в качестве.
Мы знаем о важности Лиги Европы. Знаем, как подходить к играм, чтобы выйти в следующий раунд», — сказал Сампаоли.
Матч «Локомотив» — «Марсель» пройдет 16 сентября, начало — 19.45 (мск).
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