Валентен Ронжье: «Марсель» чувствует уверенность перед матчем с «Локомотивом»

Полузащитник «Марселя» Валантен Ронжье поделился ожиданиями от матча Лиги Европы против «Локомотива».

«Мы хотим выступить лучше, чем в прошлом году. Мы готовы к тому, чтобы сделать все удачнее. Мы чувствуем себя очень свежими. У нас много игроков в составе. У тренера есть возможность проводить ротацию и выбирать лучших. Именно такие игроки будут завтра на поле. Лига Европы для нас — это очень большой турнир. Наш тренер подготовил видео-нарезки для того, чтобы мы лучше знали соперника. С помощью этого мы смогли познакомиться с «Локомотивом».

Уверенность — это совокупность многих факторов. Мы не думаем о прошедших матчах. Именно сейчас мы чувствуем уверенность перед матчем с «Локомотивом». Вылет из Лиги чемпионов? Ничего страшного, мы готовы к Лиги Европы. Да, конечно есть ряд факторов, влияющих на нас, но мы готовы ко всему", — сказал Ронжье.

Матч «Локомотив» — «Марсель» состоится 15 сентября. Начало в 19.45 по московскому времени.