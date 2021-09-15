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Главный тренер «Легии»: «Хочу поблагодарить всех за прекрасную организацию нашей поездки в России»

20:22
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Главный тренер «Легии» Чеслав Михневич остался доволен исходом матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Спартака» (1:0).

— Мы довольны игрой. Начало получилось неудачным, но потом мы старались атаковать. Ближе к середине наши позиции выровнялись, мы заставили соперника побегать. Были шансы на забитый мяч, но не удавалось ими воспользоваться. В какой-то момент казалось, что ситуация больше благоволит российской команде. Во время перерыва мы показали несколько видео футболистам с приемами игроков «Спартака». Объяснили, как с ними работать. После перерыва уже не было таких ситуаций, как в первом тайме. «Спартак» стремился к победе, они атаковали, но мы смогли показать наши контратаки.

Ключевые замены в ходе игры дали нам больше возможностей. Кастрати использовал идеальный момент, который ему предоставили. Было несколько волнительных моментов. Довольны, что приняли правильные решения о заменах, именно это принесло нам победу. Хочу поздравить футболистов и поблагодарить всех за прекрасную организацию нашей поездки в России, — сказал тренер.

Последний раз «Спартак» играл с «Легией» 25 августа 2011 года. Тогда красно-белые дома уступили варшавскому клубу со счетом 2:3 в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы.

Спартак — Легия

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Сергей Федоров все материалы автора

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