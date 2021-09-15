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«Спартак» Витории идет на вечный антирекорд 2002 года

20:20
15 сентября. Москва. «Спартак» — «Легия» — 0:1. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
15 сентября. Москва. «Спартак» — «Легия» — 0:1. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сегодня, 15 сентября, «Спартак» проиграл «Легии» (0:1) групповом турнире Лиги Европы.

В трех первых матчах евросезона-2021/22 футболисты красно-белых не смогли забить ни одного гола. После двух поражений по 0:2 от «Бенфики» в отборе Лиги чемпионов, красно-белые со счетом 0:1 уступили дома «Легии».

Хуже спартаковская атака показывала себя только в легендарном сезоне-2002/03, когда команда Олега Романцева забила первый (и единственный) мяч на 293-й минуте и завершила Лигу чемпионов с нулем очков и разностью мячей 1:18.

Случаи, когда «Спартак» ждал первого гола в еврокубках больше 60 минут:

Сезон

Турнир

Тренер

Матчи

Автор первого гола

Минута

2002/03

Лига чемпионов

Олег Романцев

Базель (г) — 0:2, Валенсия (д) — 0:3, Ливерпуль (г) — 0:5, Ливерпуль (д) — 1:3

Александр Данишевский

293'

2021/22

Лига чемпионов/Лига Европы

Руй Витория

Бенфика (д) — 0:2, Бенфика (г) — 0:2, Легия (д) — 0:1

?

270'*

1992/93

Кубок кубков

Олег Романцев

Авенир (д) — 0:0, Авенир (г) — 5:1

Виктор Онопко

95'

2010/11

Лига чемпионов

Валерий Карпин

Марсель (г) — 1:0

Сесар Аспиликуэта, в свои ворота

81'

2006/07

Лига чемпионов

Владимир Федотов

Шериф (г) — 1:1

Радослав Ковач

77'

2001/02

Лига чемпионов

Олег Романцев

Фейеноорд (г) — 2:2

Робсон

62'

* Серия продолжается

Спартак — Легия

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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