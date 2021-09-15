«Спартак» Витории идет на вечный антирекорд 2002 года

Сегодня, 15 сентября, «Спартак» проиграл «Легии» (0:1) групповом турнире Лиги Европы.

В трех первых матчах евросезона-2021/22 футболисты красно-белых не смогли забить ни одного гола. После двух поражений по 0:2 от «Бенфики» в отборе Лиги чемпионов, красно-белые со счетом 0:1 уступили дома «Легии».

Хуже спартаковская атака показывала себя только в легендарном сезоне-2002/03, когда команда Олега Романцева забила первый (и единственный) мяч на 293-й минуте и завершила Лигу чемпионов с нулем очков и разностью мячей 1:18.

Случаи, когда «Спартак» ждал первого гола в еврокубках больше 60 минут:

Сезон Турнир Тренер Матчи Автор первого гола Минута 2002/03 Лига чемпионов Олег Романцев Базель (г) — 0:2, Валенсия (д) — 0:3, Ливерпуль (г) — 0:5, Ливерпуль (д) — 1:3 Александр Данишевский 293' 2021/22 Лига чемпионов/Лига Европы Руй Витория Бенфика (д) — 0:2, Бенфика (г) — 0:2, Легия (д) — 0:1 ? 270'* 1992/93 Кубок кубков Олег Романцев Авенир (д) — 0:0, Авенир (г) — 5:1 Виктор Онопко 95' 2010/11 Лига чемпионов Валерий Карпин Марсель (г) — 1:0 Сесар Аспиликуэта, в свои ворота 81' 2006/07 Лига чемпионов Владимир Федотов Шериф (г) — 1:1 Радослав Ковач 77' 2001/02 Лига чемпионов Олег Романцев Фейеноорд (г) — 2:2 Робсон 62'

* Серия продолжается