«Спартак» Витории идет на вечный антирекорд 2002 года
Сегодня, 15 сентября, «Спартак» проиграл «Легии» (0:1) групповом турнире Лиги Европы.
В трех первых матчах евросезона-2021/22 футболисты красно-белых не смогли забить ни одного гола. После двух поражений по 0:2 от «Бенфики» в отборе Лиги чемпионов, красно-белые со счетом 0:1 уступили дома «Легии».
Хуже спартаковская атака показывала себя только в легендарном сезоне-2002/03, когда команда Олега Романцева забила первый (и единственный) мяч на 293-й минуте и завершила Лигу чемпионов с нулем очков и разностью мячей 1:18.
Случаи, когда «Спартак» ждал первого гола в еврокубках больше 60 минут:
|
Сезон
|
Турнир
|
Тренер
|
Матчи
|
Автор первого гола
|
Минута
|
2002/03
|
Лига чемпионов
|
Олег Романцев
|
Базель (г) — 0:2, Валенсия (д) — 0:3, Ливерпуль (г) — 0:5, Ливерпуль (д) — 1:3
|
Александр Данишевский
|
293'
|
2021/22
|
Лига чемпионов/Лига Европы
|
Руй Витория
|
Бенфика (д) — 0:2, Бенфика (г) — 0:2, Легия (д) — 0:1
|
?
|
270'*
|
1992/93
|
Кубок кубков
|
Олег Романцев
|
Авенир (д) — 0:0, Авенир (г) — 5:1
|
Виктор Онопко
|
95'
|
2010/11
|
Лига чемпионов
|
Валерий Карпин
|
Марсель (г) — 1:0
|
Сесар Аспиликуэта, в свои ворота
|
81'
|
2006/07
|
Лига чемпионов
|
Владимир Федотов
|
Шериф (г) — 1:1
|
Радослав Ковач
|
77'
|
2001/02
|
Лига чемпионов
|
Олег Романцев
|
Фейеноорд (г) — 2:2
|
Робсон
|
62'
* Серия продолжается
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