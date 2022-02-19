Хави: «Дембеле просто один из игроков «Барселоны». Мы будем использовать его, когда сочтем это нужным»

Хави высказался об игре Дембеле в матче Лиги Европы с «Наполи»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался об игре нападающего команды Усмана Дембеле в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Наполи» (1:1).

«Дембеле просто один из игроков «Барселоны», — приводит слова Хави журналист Решад Рахман в Twitter. — Мы будем использовать его всякий раз, когда сочтем это нужным. Усман провел очень хорошую игру с «Наполи», и я знаю, что он нам очень поможет. Проблема со свистом в адрес Дембеле решена».

Напомним, что во встрече с «Наполи» болельщики каталонского клуба освистали 24-летнего француза.

Ранее Дембеле отказался продлевать контракт с «Барселоной», который истекает 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне на счету нападающего забил один мяч и отдал две результативные передачи в 13 играх за каталонцев.