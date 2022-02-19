Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 18:49

Хави: «Дембеле просто один из игроков «Барселоны». Мы будем использовать его, когда сочтем это нужным»

Хави высказался об игре Дембеле в матче Лиги Европы с «Наполи»
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался об игре нападающего команды Усмана Дембеле в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Наполи» (1:1).

«Дембеле просто один из игроков «Барселоны», — приводит слова Хави журналист Решад Рахман в Twitter. — Мы будем использовать его всякий раз, когда сочтем это нужным. Усман провел очень хорошую игру с «Наполи», и я знаю, что он нам очень поможет. Проблема со свистом в адрес Дембеле решена».

Напомним, что во встрече с «Наполи» болельщики каталонского клуба освистали 24-летнего француза.

Ранее Дембеле отказался продлевать контракт с «Барселоной», который истекает 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне на счету нападающего забил один мяч и отдал две результативные передачи в 13 играх за каталонцев.

Источник: https://twitter.com/ReshadRahman_/status/1495040063482339333

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Тоттенхэм

ТБ 2.5

24%

1.60

Обе забьют - да

16%

2.07

Ф1 (-1.5)

12%

1.85
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Юнайтед

П2

22%

1.90

П2 и ТМ (5.5) - Да

19%

1.92

Обе забьют - да

15%

1.61
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус 1
Торино 1
Матч завершен

П1

29%

1.65

Ф1 (-1.0)

18%

2.12

ИТБ1 (1.5)

14%

1.88
Усман Дембеле
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Барселона
ФК Наполи
1
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«От нее веяло холодом». Зачем глава МОК взялся воспитывать тренера российских фигуристок?
Спасибо, Саша! Ты и вся лыжная сборная спасли для нас Олимпиаду в Пекине
Реклама
Материалы сюжета: Лига Европы: «Зенит» — «Бетис» и другие матчи нокаут-раунда
Руководство «Боруссии» провело встречу с Розе после поражения от «Рейнджерс»
УЕФА отклонил апелляции на дисквалификации Уокера, Венделла и Карраско
Нападающий «Порту» Мартинес признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
Дзюба поблагодарил болельщиков «Зенита» за поддержку в матче с «Бетисом»
«Зенит» и «Бетис» заключили соглашение о сотрудничестве на два года
«Полное безумие». В Испании впечатлены матчем «Зенита» и «Бетиса»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мяч Марсьяля в ворота загребского «Динамо» признан лучшим голом недели в Лиге Европы
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости