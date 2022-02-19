Семак: «Поля на базе «Зенита» в непригодном состоянии. Нам пришлось готовиться к игре против «Бетиса» в Испании»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о сборах петербургской команды в испанской Марбелье.
«Из-за того, что тренироваться в Петербурге возможности нет, поля на тренировочной базе «Зенита» в непригодном состоянии — нам пришлось ехать и готовиться к ответной игре против «Бетиса» в Испании, — приводит слова Семака официальный сайт петербургского клуба. — Место знаем, ехать не так далеко до Севильи, поэтому приняли решение готовиться здесь».
Тренер рассказал, как себя чувствуют игроки, которые провели первую официальную встречу в 2022 году.
«Есть небольшие проблемы. Серьезная — только у Ловрена, который не приехал. У Крицюка индивидуальная программа. Будем надеяться, что Станислав быстро наберет форму. Конечно, быстро — понятие растяжимое, надеюсь, не будет никаких форс-мажоров», — сказал он.
Также Семак ответил на вопрос о том, насколько готовы Артем Дзюба, Клаудиньо и Малком.
«Готовы, они играли, все начинали в стартовом составе. Все готовы», — ответил тренер.
В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» в Петербурге потерпел поражение от «Бетиса» со счетом 2:3. Ответная встреча пройдет 24 февраля в Севилье. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.