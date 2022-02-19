Семак: «Поля на базе «Зенита» в непригодном состоянии. Нам пришлось готовиться к игре против «Бетиса» в Испании»

Семак рассказал о ходе подготовки «Зенита» к ответному матчу с «Бетисом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о сборах петербургской команды в испанской Марбелье.

«Из-за того, что тренироваться в Петербурге возможности нет, поля на тренировочной базе «Зенита» в непригодном состоянии — нам пришлось ехать и готовиться к ответной игре против «Бетиса» в Испании, — приводит слова Семака официальный сайт петербургского клуба. — Место знаем, ехать не так далеко до Севильи, поэтому приняли решение готовиться здесь».

Тренер рассказал, как себя чувствуют игроки, которые провели первую официальную встречу в 2022 году.

«Есть небольшие проблемы. Серьезная — только у Ловрена, который не приехал. У Крицюка индивидуальная программа. Будем надеяться, что Станислав быстро наберет форму. Конечно, быстро — понятие растяжимое, надеюсь, не будет никаких форс-мажоров», — сказал он.

Также Семак ответил на вопрос о том, насколько готовы Артем Дзюба, Клаудиньо и Малком.

«Готовы, они играли, все начинали в стартовом составе. Все готовы», — ответил тренер.