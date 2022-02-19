Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 22:45

Семак: «Поля на базе «Зенита» в непригодном состоянии. Нам пришлось готовиться к игре против «Бетиса» в Испании»

Семак рассказал о ходе подготовки «Зенита» к ответному матчу с «Бетисом»
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о сборах петербургской команды в испанской Марбелье.

«Из-за того, что тренироваться в Петербурге возможности нет, поля на тренировочной базе «Зенита» в непригодном состоянии — нам пришлось ехать и готовиться к ответной игре против «Бетиса» в Испании, — приводит слова Семака официальный сайт петербургского клуба. — Место знаем, ехать не так далеко до Севильи, поэтому приняли решение готовиться здесь».

Тренер рассказал, как себя чувствуют игроки, которые провели первую официальную встречу в 2022 году.

«Есть небольшие проблемы. Серьезная — только у Ловрена, который не приехал. У Крицюка индивидуальная программа. Будем надеяться, что Станислав быстро наберет форму. Конечно, быстро — понятие растяжимое, надеюсь, не будет никаких форс-мажоров», — сказал он.

Также Семак ответил на вопрос о том, насколько готовы Артем Дзюба, Клаудиньо и Малком.

«Готовы, они играли, все начинали в стартовом составе. Все готовы», — ответил тренер.

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» в Петербурге потерпел поражение от «Бетиса» со счетом 2:3. Ответная встреча пройдет 24 февраля в Севилье. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-02-19-sergey-semak-vsegda-est-nad-chem-rabotat-kogda-est-nedelnyy-tsikl-mezhdu-igrami.htm

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Юнайтед

П2

22%

1.90

П2 и ТМ (5.5) - Да

19%

1.92

Обе забьют - да

15%

1.61
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус 1
Торино 1
Матч завершен

П1

29%

1.65

Ф1 (-1.0)

18%

2.12

ИТБ1 (1.5)

14%

1.88
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 2
Тоттенхэм 3
Матч завершен

ТБ 2.5

24%

1.60

Обе забьют - да

16%

2.07

Ф1 (-1.5)

12%

1.85
Сергей Семак
Футбол
Лига Европы УЕФА
РПЛ
ФК Бетис
ФК Зенит
4
14
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«От нее веяло холодом». Зачем глава МОК взялся воспитывать тренера российских фигуристок?
Елена Вяльбе: «Телеграммы от Путина приходят Большунову и мне на Вотсап»
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 19-й тур после зимней паузы: «Спартак» — ЦСКА и другие матчи
Чалов — в старте «Базеля» на матч с «Лозанной»
Бийол: «Знаю Большунова. Поздравляю российских и словенских олимпийцев»
Агент Карраскаля: «ЦСКА приложил огромные усилия, чтобы заполучить Хорхе. У нас были предложения из Европы и МЛС»
ЦСКА сыграет с «Текстильщиком» в рамках сбора в Турции
ЦСКА вылетел в Турцию, где проведет заключительный этап подготовки ко второй части сезона
Карраскаль будет выступать за ЦСКА под 8-м номером
Материалы сюжета: Зима РПЛ-2021/22: трансферы, сборы и матчи клубов
Чалов — в старте «Базеля» на матч с «Лозанной»
Бийол: «Знаю Большунова. Поздравляю российских и словенских олимпийцев»
«Сочи» отдал нападающего Барсова в аренду «Балтике»
Агент Карраскаля: «ЦСКА приложил огромные усилия, чтобы заполучить Хорхе. У нас были предложения из Европы и МЛС»
«Химки» проиграли «Крыльям Советов» в товарищеском матче со счетом 3:7
«Локомотив» уступил норвежскому «Мольде» в товарищеском матче
Материалы сюжета: Лига Европы: «Зенит» — «Бетис» и другие матчи нокаут-раунда
Хави: «Дембеле просто один из игроков «Барселоны». Мы будем использовать его, когда сочтем это нужным»
Руководство «Боруссии» провело встречу с Розе после поражения от «Рейнджерс»
УЕФА отклонил апелляции на дисквалификации Уокера, Венделла и Карраско
Нападающий «Порту» Мартинес признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
Дзюба поблагодарил болельщиков «Зенита» за поддержку в матче с «Бетисом»
«Зенит» и «Бетис» заключили соглашение о сотрудничестве на два года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хави: «Дембеле просто один из игроков «Барселоны». Мы будем использовать его, когда сочтем это нужным»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости